Спиридонов спросил "как дела" у сборной Польши

Чемпион Европы 2013 года в составе сборной России, доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов поинтересовался, "как дела" у сборной Польши после того, как команда проиграла Словении в 1/8 финала чемпионата Европы. Победитель этого матча должен был стать соперником россиян на стадии 1/4 финала.
Матч между командами России и Словении пройдет завтра, 31 августа.
Jak się masz?🇵🇱 Kocham☺️🤗🤣 pic.twitter.com/RrobxdX4Fm– Alexey Spiridonov (@spirik15) 30 августа 2017 г.
- Сборная России (Волейбол)
- Енисей (Волейбол)
- Сборная Польши (Волейбол)
- Сборная Словении (Волейбол)
- Спиридонов Ал-й
bezik
а какая разница, каким пальцем он указывает на счет. мне не жалко поляков, так что со спокойной совестью позлорадствую над их вылетом, с поляками у спиридонова свои счеты
23:43 30 августа
Thomas_Boy_
СЭ, хватит пиарить этого дурака.
23:42 30 августа
rusfed 2.0
Молодец? C факом? Вчерашний игрок сборной страны? По какому делу-то, кстати?
23:39 30 августа
bezik
а что неадекватного? молодец, троллит и абсолютно по делу
23:36 30 августа
19lon72
полный неадекват. рано его выпустили из каталажки
23:35 30 августа
rusfed 2.0
Дэбил
23:30 30 августа