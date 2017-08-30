Спиридонов спросил "как дела" у сборной Польши

Чемпион Европы 2013 года в составе сборной России, доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов поинтересовался, "как дела" у сборной Польши после того, как команда проиграла Словении в 1/8 финала чемпионата Европы. Победитель этого матча должен был стать соперником россиян на стадии 1/4 финала.

Матч между командами России и Словении пройдет завтра, 31 августа.