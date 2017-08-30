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23:25 30 августа | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Спиридонов спросил "как дела" у сборной Польши

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Чемпион Европы 2013 года в составе сборной России, доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов поинтересовался, "как дела" у сборной Польши после того, как команда проиграла Словении в 1/8 финала чемпионата Европы. Победитель этого матча должен был стать соперником россиян на стадии 1/4 финала.

Матч между командами России и Словении пройдет завтра, 31 августа.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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bezik

а какая разница, каким пальцем он указывает на счет. мне не жалко поляков, так что со спокойной совестью позлорадствую над их вылетом, с поляками у спиридонова свои счеты

23:43 30 августа

Thomas_Boy_

СЭ, хватит пиарить этого дурака.

23:42 30 августа

rusfed 2.0

Молодец? C факом? Вчерашний игрок сборной страны? По какому делу-то, кстати?

23:39 30 августа

bezik

а что неадекватного? молодец, троллит и абсолютно по делу

23:36 30 августа

19lon72

полный неадекват. рано его выпустили из каталажки

23:35 30 августа

rusfed 2.0

Дэбил

23:30 30 августа