Сергей Яременко: "Сборная России в матче с Бельгией показала командную игру"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отметил, что ожидал от сборной России выхода в финал чемпионата Европы. Россияне в субботу обыграли бельгийцев в полуфинале - 3:0.

- Мы показали командную игру, которая по качеству была более чем удовлетворительной, - приводит "Р-Сопрт" слова Яркменко. - Результат был ожидаемым. Надеемся сохранить такой же настрой на финал. Команда нацелена только на самые высокие задачи. Конечно, у болельщиков могли быть любые сомнения перед полуфиналом, но ребята доказали, что являются настоящей командой. Ребята правильно настроились и добились нужного результата.