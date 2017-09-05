Сергей Тетюхин: "Приятно, что новое поколение сборной начинает с большой победы"

Бывший доигровщик сборной России, олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин отметил, что национальная команда находилась в оптимальной форме на победном чемпионате Европы. По его словам, команда Сергея Шляпникова на турнире в Польше превосходила соперников по всем параметрам.

Напомним, в ночь на понедельник сборная России в финале чемпионата Европы обыграла Германию (3:2). Россияне впервые с 2013 года стали победителями европейского первенства.

- Вы сделали славную карьеру в сборной России, но чемпионом Европы с ней не стали. С какими чувствами смотрели финал с Германией?

- С огромным желанием, чтобы наши ребята вернули себе звание лучшей команды континента, - цитирует RT Тетюхина. - Я очень переживал, но при этом был уверен в победе. Болельщики наверняка надеялись, что встреча сложится проще и немцы не окажут сопротивления. Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, мы увидели драматичный финал со счастливым концом. Обе команды устроили настоящее представление в хорошем смысле этого слова. Мне очень приятно, что новое поколение начинает с большой победы. Входить в новый олимпийский цикл с таким успехом – очень важно для сборной России.

- Предыдущие победы в трех сетах были следствием слабой игры соперников или все-таки сильной нашей?

- Сборная России на этом чемпионате Европы находилась в оптимальной форме. Но теперь я уже должен сказать несколько приятных слов в адрес нашего тренерского штаба. Сергей Шляпников проделал впечатляющую работу, хотя далеко не все положительно отзывались о нем. Его критиковали до и после Мировой лиги. Но о качестве работы говорит результат. Сборная танком проехалась по европейским сборным и обыграла Словению, которая два года назад стала серебряным призером, а также Бельгию, снявшую скальпы со многих европейских грандов. И, что отрадно, наши парни превосходили визави во всех компонентах.

- Иными словами, мы должны были обыгрывать Германию?

- Вне всяких сомнений. Уступать не имели права, а с точки зрения психологии такая ответственность идет на руку соперникам. В финале они действовали спокойно и раскрепощенно, выполнив задачу-максимум. Однако наши ребята выдержали и добились поставленной цели.

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