Сергей Шляпников: "О том, что когда-то возглавлю сборную – и мысли не было"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников в преддверии четвертьфинального матча чемпионата Европы против команды Словении в интервью "СЭ" рассказал о своем пути в большой спорт. По словам наставника, в молодости у него и мысли не было, что однажды он возглавит национальную команду.

– Как оказались в волейболе?

– Сестра привела. Спортивная школа была на соседней улице. Пробовал гимнастику, баскетбол и плавание, но с пятого класса остановился на волейболе. В восьмом классе Вадим Владимирович Гуревич пригласил играть за команду мастеров класса "А". Конечно, согласился. Даже получал какие-то деньги. Когда был в десятом классе, меня позвал одесский "Политехник". Команда Высшей лиги СССР!

– Почему отказались?

– Патриотизм. Он до сих пор во мне крепко сидит. Так нас воспитывали. И такого, как сейчас, когда некоторые каждый год меняют команду, в те времена не могло быть в принципе. Это твой родной город, тут семья, друзья, корни. Чуть засветился – и сразу куда-то ехать? Нет. Только если в городе нет большой команды, а ты уже в серьезном возрасте.

– Выходит, остались?

– Да. Играл. Записывал за тренерами, когда был еще совсем молодым. Уже тогда хотел связать судьбу с волейболом. Как это будет реализовываться – вообще не представлял. Но потом пришел к тому, что хочу тренировать. О том, что когда-то возглавлю сборную – и мысли не было! Реально смотрел на вещи. (Владимир ИВАНОВ)