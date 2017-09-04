Сергей Шляпников: "Даже когда Германия вела в счете на тай-брейке, я все еще верил в победу России"

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников после победы в финале чемпионата Европы отметил сложность поединка. Также он признался, что до конца верил в победу над Германией.

- Это был сложный финальный матч, но это финал чемпионата Европы, - цитирует пресс-служба турнира Шляпникова. - Мы начали матч очень хорошо, однако вскоре Германия прибавила. Я знал, что все может случиться, потому что мы боролись за золотую медаль. Поэтому, даже когда Германия вела 5:2 на тай-брейке, я все еще верил в нашу победу, о чем и сказал своим игрокам.