Сербия выиграла бронзу чемпионата Европы

Сборная Сербии в матче за 3-3 место чемпионата Европы в пяти сетах победила Бельгию.
В финале турнира в Польше сыграют Россия и Германия.
Чемпионат Европы
Мужчины
Матч за 3-е место
Сербия – Бельгия – 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12)
Сборная Сербии в матче за 3-3 место чемпионата Европы в пяти сетах победила Бельгию.
В финале турнира в Польше сыграют Россия и Германия.
Чемпионат Европы
Мужчины
Матч за 3-е место
Сербия – Бельгия – 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12)
rusfed 2.0
Ну и славненько. Если б играли словенцы, болел бы за них, а бельгийцы медаль не заслужили
21:09
Назаренко
Молодцы, братья !!!
21:08