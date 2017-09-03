Сербия выиграла бронзу чемпионата Европы

Сборная Сербии в матче за 3-3 место чемпионата Европы в пяти сетах победила Бельгию.

В финале турнира в Польше сыграют Россия и Германия.

Чемпионат Европы

Мужчины

Матч за 3-е место

Сербия – Бельгия – 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12)