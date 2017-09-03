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21:05 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Сербия выиграла бронзу чемпионата Европы

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Сборная Сербии в матче за 3-3 место чемпионата Европы в пяти сетах победила Бельгию.

В финале турнира в Польше сыграют Россия и Германия.

Чемпионат Европы

Мужчины

Матч за 3-е место

Сербия – Бельгия – 3:2 (25:17, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/volleyball/eurovolley/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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rusfed 2.0

Ну и славненько. Если б играли словенцы, болел бы за них, а бельгийцы медаль не заслужили

21:09

Назаренко

Молодцы, братья !!!

21:08