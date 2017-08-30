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23:13 30 августа | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Сборная России сыграет со Словенией в 1/4 финала чемпионата Европы

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Сборная Словении победила Польшу в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Словенцы победили действующих чемпионов мира и хозяев турнира в трех сетах – 25:21, 25:21, 25:19.

В четвертьфинале Словения сыграет со сборной России. Встреча пройдет в четверг, 31 августа, в Кракове.

Краков (Польша)

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Польша – Словения – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Don Miguel

Французы тоже вылетели!

23:56 30 августа

bezik

ну бояться нашим особо нечего: подача и атака у словенцев на среднем уровне, в отличие от защиты. Покажут свой уровень атаки и подачи, выиграют 3-0. А это, как раз, сильные стороны сборной

23:45 30 августа

rusfed 2.0

dintos 23:38. И не только словенцы - все экс-югославы

23:42 30 августа

fireman32

Словения производит прямо таки устрашающее впечатление.

23:39 30 августа

dintos

Карликовая Словения бьёт огромную по сравнению с ней Польшу,чемпионов мира,в её логове.Похоже,в Словении поголовно все спортсмены,ну или делают зарядку...А если серьёзно,словенцы сильны во многих видах спорта.Спортивная нация,молодцы,что тут ещё скажешь...

23:38 30 августа

bezik

я изначально ставил на словенцев, не зная, что опасного в поляках люди видели. А вот прием и защита Словении - топ-уровень

23:32 30 августа

Don Miguel

Безик, итальяны турков еще днем обыграли, и болгары тоже выиграли. Так что завтра в Кракове будут все те же и сербы.

23:32 30 августа

Don Miguel

А почти все категорически утверждали, что нам играть с поляками. Мы на них столько сил угрохали, а они пять прилезли. В других видах соперники по группе встречаются вновь не раньше полуфинала. Незачет CEV.

23:27 30 августа

bezik

Смотрел матч, вынос в 1 калитку. По счету это еще неплохо для пшеков, могло быть гораздо разгромнее. Как Словения проиграла Болгарии - для меня загадка, очень сильная команда. А французы летят пока, и сербы с итальянцами вроде. Бельгия еще сильная

23:26 30 августа

rusfed 2.0

Там и французы на грани вылета. Кто титул-то возьмет? Сербы? Хочется верить, что наши как минимум дадут им бой

23:21 30 августа

rusfed 2.0

Кстати, а где Чебуль?

23:19 30 августа

rusfed 2.0

Честно говоря, я больше верил в победу финнов над болгарами, чем словенцев - над поляками. Поляки деградировали удивительно. Им нужно возвращать Антигу

23:18 30 августа