Сборная России сыграет со Словенией в 1/4 финала чемпионата Европы

Сборная Словении победила Польшу в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Словенцы победили действующих чемпионов мира и хозяев турнира в трех сетах – 25:21, 25:21, 25:19.

В четвертьфинале Словения сыграет со сборной России. Встреча пройдет в четверг, 31 августа, в Кракове.

Краков (Польша)

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Польша – Словения – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)