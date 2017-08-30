Сборная России сыграет со Словенией в 1/4 финала чемпионата Европы

Сборная Словении победила Польшу в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Словенцы победили действующих чемпионов мира и хозяев турнира в трех сетах – 25:21, 25:21, 25:19.
В четвертьфинале Словения сыграет со сборной России. Встреча пройдет в четверг, 31 августа, в Кракове.
Краков (Польша)
Чемпионат Европы
Мужчины
1/8 финала
Польша – Словения – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)
Don Miguel
Французы тоже вылетели!
23:56 30 августа
bezik
ну бояться нашим особо нечего: подача и атака у словенцев на среднем уровне, в отличие от защиты. Покажут свой уровень атаки и подачи, выиграют 3-0. А это, как раз, сильные стороны сборной
23:45 30 августа
rusfed 2.0
dintos 23:38. И не только словенцы - все экс-югославы
23:42 30 августа
fireman32
Словения производит прямо таки устрашающее впечатление.
23:39 30 августа
dintos
Карликовая Словения бьёт огромную по сравнению с ней Польшу,чемпионов мира,в её логове.Похоже,в Словении поголовно все спортсмены,ну или делают зарядку...А если серьёзно,словенцы сильны во многих видах спорта.Спортивная нация,молодцы,что тут ещё скажешь...
23:38 30 августа
bezik
я изначально ставил на словенцев, не зная, что опасного в поляках люди видели. А вот прием и защита Словении - топ-уровень
23:32 30 августа
Don Miguel
Безик, итальяны турков еще днем обыграли, и болгары тоже выиграли. Так что завтра в Кракове будут все те же и сербы.
23:32 30 августа
Don Miguel
А почти все категорически утверждали, что нам играть с поляками. Мы на них столько сил угрохали, а они пять прилезли. В других видах соперники по группе встречаются вновь не раньше полуфинала. Незачет CEV.
23:27 30 августа
bezik
Смотрел матч, вынос в 1 калитку. По счету это еще неплохо для пшеков, могло быть гораздо разгромнее. Как Словения проиграла Болгарии - для меня загадка, очень сильная команда. А французы летят пока, и сербы с итальянцами вроде. Бельгия еще сильная
23:26 30 августа
rusfed 2.0
Там и французы на грани вылета. Кто титул-то возьмет? Сербы? Хочется верить, что наши как минимум дадут им бой
23:21 30 августа
rusfed 2.0
Кстати, а где Чебуль?
23:19 30 августа
rusfed 2.0
Честно говоря, я больше верил в победу финнов над болгарами, чем словенцев - над поляками. Поляки деградировали удивительно. Им нужно возвращать Антигу
23:18 30 августа