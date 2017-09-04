Сборная России прилетела в Москву с победного чемпионата Европы

Сборная России прилетела в аэропорт "Шереметьево" после завоевания титула чемпионов Европы, сообщает "Р-Спорт". Рейс из Варшавы в Москву приземлился в 20.06 по московскому времени. Отмечается, что команду Сергея Шляпникова по возвращении на родину встретили только родные и представители СМИ.

Напомним, сборная России завоевала золото чемпионата Европы, обыграв в финале Германию (3:2). Для россиян этот титул стал первым с 2013 года.

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