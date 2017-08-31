Сборная России победила Словению и вышла в 1/2 финала чемпионата Европы

Сборная России обыграла Словению в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Россияне победили в трех сетах со счетом 25:17, 25:19, 25:19.
Напомним, что ранее словенцы одержали победу над действующими чемпионами мира сборной Польши.
Соперник сборной России по полуфиналу определится в матче Бельгия - Италия. Встреча пройдет 2 сентября в Кракове.
Краков (Польша)
Чемпионат Европы
Мужчины
1/4 финала
РОССИЯ – Словения – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19)
Lars Berger
Жаль, что с поляками не удалось сразиться.
20:26
rusfed 2.0
Я не уверен, что итальянцы пройдут бельгийцев
20:23
Анастасия Волочкова
Италию должны проходить,с сербами в финале тяжелее будет(как-бы хотелось,чтобы было именно так!)
20:20
corolla
Ждали битву, а получили избиение младенцев. Как Тузик грелку...
20:18
corolla
Ждали битву, а получилось избиение младенцев. Как Тузик грелку...
20:17
bezik
diskmen, чушь полная. какие силы отдала Словения? Вчера был вынос такой же как сегодняшний. Без шансов и вариантов. А играть 2 матча за 2 дня в волейболе абсолютно нормально
20:16
rusfed 2.0
Даже к трансляции не успел. Могли бы подольше поиграть! ))
20:16
diskmen
На классе.А если по честноку, Словенцы много сил отдали во вчерашнем матче с Поляками.Лёгкая победа Россиян.
20:15
Садык
Молодцы,так держат.хотелось Бы финала Россия-СерБия 3-0.
20:14
bezik
Вынос в 1 калитку. По матчу и сказать нечего. А с чего это Франция неудобна? На крупных турнирах не пересекались, на отборе на ОИ выиграли в финале. Вот Италия - это действительно неудобно. Но есть и Бельгия, но про нее вообще ничего не знаю
20:14
цска 19781978
А главное ,что вылетела одна из самых неудобных наших соперниц-Франция
20:11
duha1_1_1
Браво команда !!!!! Мартынюк супер, такого приема у Вербова никогда не видел........
20:07