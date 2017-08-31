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20:02 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Сборная России победила Словению и вышла в 1/2 финала чемпионата Европы

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Сборная России обыграла Словению в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Россияне победили в трех сетах со счетом 25:17, 25:19, 25:19.

Напомним, что ранее словенцы одержали победу над действующими чемпионами мира сборной Польши.

Соперник сборной России по полуфиналу определится в матче Бельгия - Италия. Встреча пройдет 2 сентября в Кракове.

Краков (Польша)

Чемпионат Европы

Мужчины

1/4 финала

РОССИЯ – Словения – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Lars Berger

Жаль, что с поляками не удалось сразиться.

20:26

rusfed 2.0

Я не уверен, что итальянцы пройдут бельгийцев

20:23

Анастасия Волочкова

Италию должны проходить,с сербами в финале тяжелее будет(как-бы хотелось,чтобы было именно так!)

20:20

corolla

Ждали битву, а получили избиение младенцев. Как Тузик грелку...

20:18

corolla

Ждали битву, а получилось избиение младенцев. Как Тузик грелку...

20:17

bezik

diskmen, чушь полная. какие силы отдала Словения? Вчера был вынос такой же как сегодняшний. Без шансов и вариантов. А играть 2 матча за 2 дня в волейболе абсолютно нормально

20:16

rusfed 2.0

Даже к трансляции не успел. Могли бы подольше поиграть! ))

20:16

diskmen

На классе.А если по честноку, Словенцы много сил отдали во вчерашнем матче с Поляками.Лёгкая победа Россиян.

20:15

Садык

Молодцы,так держат.хотелось Бы финала Россия-СерБия 3-0.

20:14

bezik

Вынос в 1 калитку. По матчу и сказать нечего. А с чего это Франция неудобна? На крупных турнирах не пересекались, на отборе на ОИ выиграли в финале. Вот Италия - это действительно неудобно. Но есть и Бельгия, но про нее вообще ничего не знаю

20:14

цска 19781978

А главное ,что вылетела одна из самых неудобных наших соперниц-Франция

20:11

duha1_1_1

Браво команда !!!!! Мартынюк супер, такого приема у Вербова никогда не видел........

20:07