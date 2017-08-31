Сборная России победила Словению и вышла в 1/2 финала чемпионата Европы

Сборная России обыграла Словению в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Россияне победили в трех сетах со счетом 25:17, 25:19, 25:19.

Напомним, что ранее словенцы одержали победу над действующими чемпионами мира сборной Польши.

Соперник сборной России по полуфиналу определится в матче Бельгия - Италия. Встреча пройдет 2 сентября в Кракове.

Краков (Польша)

Чемпионат Европы

Мужчины

1/4 финала

РОССИЯ – Словения – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19)