Сборная России – чемпион Европы по волейболу!

Сборная России завоевала золото мужского чемпионата Европы. В финале россияне в пяти сетах одолели Германию, впервые в истории добравшуюся до этой стадии турнира. Третье место заняли сербы, одолевшие бельгийцев (3:2).

Россияне в рекордный 14-й раз стали чемпионами Европы. Последний раз им удавалось это в 2013 году. Отметим, что немцы стали первой командой на этом турнире, которой удалось выиграть у России хотя бы один сет.

Чемпионат Европы

Мужчины

Финал

Германия – РОССИЯ – 2:3 (19:25, 25:20, 22:25, 25:17, 13:15)