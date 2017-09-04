Сборная России – чемпион Европы по волейболу!

Сборная России завоевала золото мужского чемпионата Европы. В финале россияне в пяти сетах одолели Германию, впервые в истории добравшуюся до этой стадии турнира. Третье место заняли сербы, одолевшие бельгийцев (3:2).
Россияне в рекордный 14-й раз стали чемпионами Европы. Последний раз им удавалось это в 2013 году. Отметим, что немцы стали первой командой на этом турнире, которой удалось выиграть у России хотя бы один сет.
Чемпионат Европы
Мужчины
Финал
Германия – РОССИЯ – 2:3 (19:25, 25:20, 22:25, 25:17, 13:15)
xantr
изи турик для наших!
01:45
bezik
Это я ещё Грбича и Жибу, игравших на закате своих карьер,не упомянул. Дело в финансах относительно остального мира,за счёт этого в этом году уровень конкуренции просто бешеный будет
01:31
I love sports
Клюка бросил бутылку рядом с собой,видимо из-за злости на себя,а она уже так неудачно отскочила на площадку
01:28
rusfed 2.0
На мой взгляд, все дело в лимите. В волейболе свои играют, а из иностранцев только супер-звезды. Нужно лимит ужесточать в футболе :)))
01:27
bezik
Ну не сравнивай. У нас играет лучший волейболисты мира Леон, супер игроки вроде Камехо, Андерсона и Гроцера, выступали Зайцев с Куреком, Холт, Болл со Стэнли, Казийски Салпаров, Нгапет и другие. Ещё вроде Ле Ру приедет в Динамо. Только Хуанторена и Симон из суперзвезда не играло
01:25
енг
И заметьте, как и футболисты все наши волейболисты играют в родной супер лиги. И играют дома по тем же причинам, что и футболисты. Зарплаты в нашей лиги самые большие, раньше Италия в этом плане могла поспорить. А на выходе результат волейболисты дают, а футболисты очень редко.
01:19
alexansf
бл.... а главная новость что кривоногие победили вообще трупов 3 0 .. о как .. а золото херня ..45 кг в неделю привозят ......... тфу блин
01:12
rusfed 2.0
Кстати, а что там с бутылкой было? Он ее намеренно выбросил, что ль?
01:10
Thomas_Boy_
Анти жив ___________ Для Пригожина не пишу. У меня масштаб не тот. Но песня "Василечки-васильки" - это я написал, да. И для Кати Лель "Попробуй муа-муа" - тоже мой текст. Хотя песня изначально должна была быть не об этом.
01:07
bezik
Ковачевичу в конце пасовали практически все и принимал почти он 1. Что там вытащил Любурич? Пересмотри, если есть желание. Конечно, с брейковых он много ошибался, на то он и доигровщик. Ну а Духа как всегда шизанутый, даже писать нет смысла
01:06
LeTaon
Ковачевич завалил всю концовку, Сербию вытащил на бронзу Любурич.
01:03
duha1_1_1
Хотели трудный матч? Да все просто- выпусти Клюку и получишь такой. Человек без блока, подачи и приема....... Студент любитель в сборной России..... Клюка ты позорище России, ты слабейший игрок всего чемпионата, ты мистер дно, мистер никчемность....... Клюка это сплошные подачи в сетку, Клюка это сплошные скидки перекидки, клюка это постоянное отсутсвие приема!!!!!!!!!!!!!!! Парни молодцы, несмотря на нахождение на плошщадке человека, которые умеет кидать только бутылки с водой, смогли найти силы и вырвать тяжелейший матч!!!! Браво Россиия!!!! Позор тебе Клюка!!!!!!
01:02
Анти жив
PallMall Thomas_Boy_, ты часом тексты для сатириков не пишешь, просто выделяешься своим остроумием. 00:51-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Не не угадал, он в основном для Пригожина пишет.
00:58
Thomas_Boy_
PallMall ___________ Так-то нет...( Хотел бы похвастаться, но совесть не позволяет. В основном они для меня пишут.
00:55
Мырд
Вот это настоящие мужики! Ещё раз напишите про Спиридонова, лично ноги вырву. Всех с победой!
00:52
PallMall
Thomas_Boy_, ты часом тексты для сатириков не пишешь, просто выделяешься своим остроумием.
00:51
bezik
С Калибердой и Стуером - позолрище полное. Особенно Калиберде! За что? В атаке никакущий, блока нет, только прием, а есть Ковачевич, который вытащил Сербию на бронзу. А бельгийский либеро столько напорол за 2 матча, да и Риббелс там посильнее играл.
00:50
rusfed 2.0
Dream Team: Volkov, Kaliberda, Lisiniac, Bohme, Grankin, Grozer, Stuer. MVP Mikhailov
00:48
I love sports
Ждали борьбы? Получите! Сборная России оправдала ожидания.
00:48
Волейболюга
МОЛОДЦЫ!!!! А где мы ещё в командных видах чемпионы Европы? Единственная команда, которая играет на равных с сильнейшими в мире и выигрывает!!! Ну, ещё женский гандбол. Красавцы!!! Так держать!!
00:45
Thomas_Boy_
Кто недоволен лучшим в мире спортивным каналом Матч-ТВ под управлением лучшей в мире руководительницы Тины Гивиевны, идите на Манежку. Там вам и матч за 3-е место покажут и прочие ваши любимые передачи. А нас, Патриотов, все устраивает.
00:43
Электросталец
молотки, но надо работать над завершением брейковых мячей. СДЮЖИЛИ!
00:42
Спринт
Сборная России в финале сыграла свой худший матч на Евро, но молодцы, что вырвали победу! Гранкин всегда плывет, когда идёт заруба - всегда был слаб духом. И Шляпников поплыл, когда игра не пошла, но опыт с мужиками получил полезный. Это не детьми командовать. Эта сборная в ближайшие годы выиграет всё.
00:42
Назаренко
Позор нашим телевизионщикам ! Это как же нужно не любить свой народ...
00:41
Назаренко
Позор нашим телевизионщикам !!! Это как же нужно не любить свой народ...
00:40
SIZ170
.
00:40
SIZ170
..... нервно, но выгрызли победу!!!! МОЛОДЦЫ!!!
00:40
bezik
rusfed 2.0, зато сколько человек тебя клюнуло. Прямо защитники МАТЧ ТВ, который вместо матча за 3 место ересь какую--то футбольную показывает
00:39
rusfed 2.0
Виноват. В 21:40 там волейболом и не пахло
00:37
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ Позорная трансляция. Мало того, что доступный Матч-ТВ не транслировал, но еще и трансляцию на Игре прервали до оглашения дрим-тима. Дно _____________ Вообще-то Матч-ТВ как раз транслировал.
00:35