Россиянки после победы над Украиной обыграли на чемпионате Европы Турцию

Женская сборная России обыграла Турцию в матче группового турнира чемпионата Европы. Самыми результативными игроками встречи в составе сборной России стали Наталья Гончарова (23 очка) и Татьяна Кошелева (18 очков). У Турции 29 очков набрала Нериман Озсой.
В первом матче россиянки одолели Украину (3:2). В заключительной игре подопечные Константина Ушакова встретятся с Болгарией. Отметим, что Россия уже обеспечила себе место в плей-офф турнира.
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой турнир
Группа C
Турция - РОССИЯ - 1:3 (23:25, 25:20, 23:25, 20:25)
30 лет за ЦСКА!
Долго наблюдал за идиотами на эт - Ну вот не надо, далеко не все!))))) Я всегда в наших верю. Вперёд, Россия!!!
23:25
30 лет за ЦСКА!
Передача "Алло, мы ищем тупых пророков!" Где все те, кто орал, что наши турчанкам без шансов сольются? :-DDD
23:22
Долго наблюдал за идиотами на эт
Да ладно! Почитайте коменты к предыдущей игре))))))))))))) Все **ять похоронили девах))))))
23:20
spyhanter
Слава богу снизошло озарение на Ушакова и он нарушил волю своего "мудрого" консультанта- сменил вечно ошибающую Фролову и бестолковую Панкову. Пусть это будет не единичным решением.
23:14
diskmen
А эти дурынды могут силовую подачу подать?Cмотреть было противно,хорошо что выиграли,но даже при крупном счёте в 4 партии умудрились чуть всё не растирять.
23:01
fireman32
Чуть не прослезился,когда Увидел,что Ушаков решился заменить Фролову и Панкову))...Уже и не надеялся)
22:54
akkustik
Нужно было раньше менять Фролову и Панкову! Воронкова-умничка!
22:41