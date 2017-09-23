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22:34 | Волейбол — Чемпионат Европы

Россиянки после победы над Украиной обыграли на чемпионате Европы Турцию

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Женская сборная России обыграла Турцию в матче группового турнира чемпионата Европы. Самыми результативными игроками встречи в составе сборной России стали Наталья Гончарова (23 очка) и Татьяна Кошелева (18 очков). У Турции 29 очков набрала Нериман Озсой.

В первом матче россиянки одолели Украину (3:2). В заключительной игре подопечные Константина Ушакова встретятся с Болгарией. Отметим, что Россия уже обеспечила себе место в плей-офф турнира. 

Чемпионат Европы

Женщины 

Групповой турнир

Группа C

Турция - РОССИЯ - 1:3 (23:25, 25:20, 23:25, 20:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/euro/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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30 лет за ЦСКА!

Долго наблюдал за идиотами на эт - Ну вот не надо, далеко не все!))))) Я всегда в наших верю. Вперёд, Россия!!!

23:25

30 лет за ЦСКА!

Передача "Алло, мы ищем тупых пророков!" Где все те, кто орал, что наши турчанкам без шансов сольются? :-DDD

23:22

Долго наблюдал за идиотами на эт

Да ладно! Почитайте коменты к предыдущей игре))))))))))))) Все **ять похоронили девах))))))

23:20

spyhanter

Слава богу снизошло озарение на Ушакова и он нарушил волю своего "мудрого" консультанта- сменил вечно ошибающую Фролову и бестолковую Панкову. Пусть это будет не единичным решением.

23:14

diskmen

А эти дурынды могут силовую подачу подать?Cмотреть было противно,хорошо что выиграли,но даже при крупном счёте в 4 партии умудрились чуть всё не растирять.

23:01

fireman32

Чуть не прослезился,когда Увидел,что Ушаков решился заменить Фролову и Панкову))...Уже и не надеялся)

22:54

akkustik

Нужно было раньше менять Фролову и Панкову! Воронкова-умничка!

22:41