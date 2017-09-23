Россиянки после победы над Украиной обыграли на чемпионате Европы Турцию

Женская сборная России обыграла Турцию в матче группового турнира чемпионата Европы. Самыми результативными игроками встречи в составе сборной России стали Наталья Гончарова (23 очка) и Татьяна Кошелева (18 очков). У Турции 29 очков набрала Нериман Озсой.

В первом матче россиянки одолели Украину (3:2). В заключительной игре подопечные Константина Ушакова встретятся с Болгарией. Отметим, что Россия уже обеспечила себе место в плей-офф турнира.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой турнир

Группа C

Турция - РОССИЯ - 1:3 (23:25, 25:20, 23:25, 20:25)