Россия – в финале чемпионата Европы по волейболу

Сборная России в трех сетах обыграла Бельгию в полуфинале мужского чемпионата Европы. За звание лучшей команды Старого Света россияне поборются с Германией. Встреча состоится завтра. А бельгийцы сыграют за третье место в Сербией.
Чемпионат Европы
Мужчины
1/2 финала
РОССИЯ – Бельгия – 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)
Grey Owl
Сегодня прямо праздник каой-то И наши выигрывают везде, и сербы пригрывают. Лично у меня двойной праздник, потому что сербы против наших всегда выдают супернастрой и суперигру. Как будто мы их злейшие враги и соперники в спорте. Досада и горечь от финала Олимпиады-2000 до сих пор в глубине души - так что хорошо, что выиграли немцы. с ними будет легче в финале. Ну и щелчок по носу в 2011 от Мильковича и Ко не забуду. Удачи нашей команде в финале!
23:57
avlaq
Опа, оказывается в спорт-экспрессе знают, что проходит чемпионат Европы по волейболу. Удивительно, например, на Матч-ТВ не в курсе.
23:55
Spartak-Online1
Нормально! Не смотрел.Надо почитать отчет.Михайлов,Бережко ведь остались?
23:54
bezik
Думаю, и с Сербией, и с Польшей были бы уверенные победы. Только французы могли бы зацепиться, если бы у них пошло. Ну а немцы хороши.
23:47
greyk
Вынос тела!!!!!!!!!!
23:47
corolla
Молодцы! Очередное избиение очередных младенцев. Кто там следующий? Германия? Добро пожаловать!
23:47
rusfed 2.0
И слишком поздно бельгийцы раскусили, в кого нужно подавать. Всю игру подавали в либеро )))
23:46
rusfed 2.0
Уровень игры сборной Бельгии, мне кажется, вообще дискредитирует полуфинальную стадию такого традиционно сильного чемпионата
23:45
rusfed 2.0
А пока ближе всего к успеху против сборной России были словенцы в превой игре группового этапа - первые два сета шли ноздря в ноздрю
23:43
болельщик Ростова из Белгорода
И Волейбол порадовал, вслед за корзиноймячом), молодцы
23:43
rusfed 2.0
Кстати, если бы сербам и - особенно - полякам пришлось играть против наших, у них открылось бы не только второе и третье дыхание, и игры выдались бы затяжные
23:42
AIM
Главное, Клюку в финале на лавке оставить.
23:41
rusfed 2.0
Есть легкое чувство неудовлетворения: все-таки хотелось бы увидеть упорную борьбу с грандами, а не мастер-класс второму дивизиону
23:41
rusfed 2.0
Отдаст ли сборная России хотя бы партию на этом чемпионате?
23:40
Lars Berger
МОЛОДЦЫ!
23:39
matvey2000
Это просто праздник какой-то!
23:38
diskmen
Легко.Как школьников.
23:37
bezik
Каток. Прикину сборную чемпионата: диагональный и MVP разделят Гроцер и Михайлов в зависимости от исхода финала, центры Лисинац и Вольвич, доигровщики Ковачевич и Волков, связка, наверное, Гранкин, но бельгийцам надо хоть кого-то отдать, может и дадут, по либеро не знаю, тоже может бельгиец, может немцу. Вообще, тяжело выбирать лучшего либеро, когда в половине сборных 1 играет в приеме, а другой в защите, еще и меняются периодически
23:32