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23:26 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Россия – в финале чемпионата Европы по волейболу

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Сборная России в трех сетах обыграла Бельгию в полуфинале мужского чемпионата Европы. За звание лучшей команды Старого Света россияне поборются с Германией. Встреча состоится завтра. А бельгийцы сыграют за третье место в Сербией.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/2 финала

РОССИЯ – Бельгия – 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/euro/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Grey Owl

Сегодня прямо праздник каой-то И наши выигрывают везде, и сербы пригрывают. Лично у меня двойной праздник, потому что сербы против наших всегда выдают супернастрой и суперигру. Как будто мы их злейшие враги и соперники в спорте. Досада и горечь от финала Олимпиады-2000 до сих пор в глубине души - так что хорошо, что выиграли немцы. с ними будет легче в финале. Ну и щелчок по носу в 2011 от Мильковича и Ко не забуду. Удачи нашей команде в финале!

23:57

avlaq

Опа, оказывается в спорт-экспрессе знают, что проходит чемпионат Европы по волейболу. Удивительно, например, на Матч-ТВ не в курсе.

23:55

Spartak-Online1

Нормально! Не смотрел.Надо почитать отчет.Михайлов,Бережко ведь остались?

23:54

bezik

Думаю, и с Сербией, и с Польшей были бы уверенные победы. Только французы могли бы зацепиться, если бы у них пошло. Ну а немцы хороши.

23:47

greyk

Вынос тела!!!!!!!!!!

23:47

corolla

Молодцы! Очередное избиение очередных младенцев. Кто там следующий? Германия? Добро пожаловать!

23:47

rusfed 2.0

И слишком поздно бельгийцы раскусили, в кого нужно подавать. Всю игру подавали в либеро )))

23:46

rusfed 2.0

Уровень игры сборной Бельгии, мне кажется, вообще дискредитирует полуфинальную стадию такого традиционно сильного чемпионата

23:45

rusfed 2.0

А пока ближе всего к успеху против сборной России были словенцы в превой игре группового этапа - первые два сета шли ноздря в ноздрю

23:43

болельщик Ростова из Белгорода

И Волейбол порадовал, вслед за корзиноймячом), молодцы

23:43

rusfed 2.0

Кстати, если бы сербам и - особенно - полякам пришлось играть против наших, у них открылось бы не только второе и третье дыхание, и игры выдались бы затяжные

23:42

AIM

Главное, Клюку в финале на лавке оставить.

23:41

rusfed 2.0

Есть легкое чувство неудовлетворения: все-таки хотелось бы увидеть упорную борьбу с грандами, а не мастер-класс второму дивизиону

23:41

rusfed 2.0

Отдаст ли сборная России хотя бы партию на этом чемпионате?

23:40

Lars Berger

МОЛОДЦЫ!

23:39

matvey2000

Это просто праздник какой-то!

23:38

diskmen

Легко.Как школьников.

23:37

bezik

Каток. Прикину сборную чемпионата: диагональный и MVP разделят Гроцер и Михайлов в зависимости от исхода финала, центры Лисинац и Вольвич, доигровщики Ковачевич и Волков, связка, наверное, Гранкин, но бельгийцам надо хоть кого-то отдать, может и дадут, по либеро не знаю, тоже может бельгиец, может немцу. Вообще, тяжело выбирать лучшего либеро, когда в половине сборных 1 играет в приеме, а другой в защите, еще и меняются периодически

23:32