Россия – в финале чемпионата Европы по волейболу

Сборная России в трех сетах обыграла Бельгию в полуфинале мужского чемпионата Европы. За звание лучшей команды Старого Света россияне поборются с Германией. Встреча состоится завтра. А бельгийцы сыграют за третье место в Сербией.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/2 финала

РОССИЯ – Бельгия – 3:0 (25:14, 25:17, 25:17)