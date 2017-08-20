Роман Мартынюк: "В матче с Польшей сборную России подвела излишняя самоуверенность"

Либеро сборной России Роман Мартынюк в интервью "Известиям" отметил, что конкретной задачи на мемориал Вагнера перед командой не стояло. Россияне выиграли у канадцев (3:1), но проиграли французам (2:3) и полякам (2:3), заняв третье место на турнире.

– Третье место — не то, что наша команда рассчитывала показать в Кракове?

– Результат здесь был как раз не на первом месте. Главной задачей было увидеть недочеты в нашей игре. Посмотреть, каким элементам необходимо уделить особое внимание в оставшееся до чемпионата Европы время. Как оказалось, нам надо еще много над чем поработать. Что касается итогов… Могли, конечно, занять место и повыше. В заключительном матче с Польшей мы вели 2:0 по партиям, но всё-таки уступили 2:3. Обидно.

– В первом же матче вы обыграли Канаду, которой меньше месяца назад уступили в "Финале шести" Мировой лиги и не смогли войти в четверку лучших. В Польше было важно взять реванш за то поражение?

— Да, остался неприятный осадок от проигрыша канадцам в Бразилии. И в Польше на игру против них мы вышли с особым настроем. На этот раз сыграли уже гораздо лучше и победили.

– Как вы смогли проиграть полякам, ведя в ходе матча 2:0?

– Нас подвела излишняя самоуверенность. Взяв две партии, мы поверили, что победа в кармане. К тому же после второго сета был десятиминутный технический перерыв, и мы в эту паузу слишком расслабились. Это и сыграло с нами злую шутку. Впрочем, и поляки в третьей партии прибавили — видимо, не желая уступать на глазах своих болельщиков. У нас же разладилась игра на приеме и, как следствие, возникли сложности в атаке. Зато мы поняли, что именно над приемом нам и надо усиленно поработать в оставшееся до чемпионата Европы время. Надеюсь, недели хватит.