Павел Колобков: "Сборная России провела практически идеальный чемпионат Европы"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что матчи, предшествовавшие чемпионату Европы, не давали уверенности в том, что сборная России была хорошо готова к турниру. На завершившемся в ночь на понедельник европейском первенстве россияне впервые с 2013 года заняли первое место.

- По прошлым соревнованиям не было уверенности, что они так хорошо готовы, - цитирует ТАСС Колобкова. - Те матчи, которые они провели, были фактически идеальными. Финал был немного сложнее, а так это была идеальная игра.

Это первые соревнования после Олимпиады, что важно. Мы понимаем, что команда у нас есть, но впереди много работы, чтобы появилась уверенность и стабильность.

Золото, которого Россия чуть не испугалась