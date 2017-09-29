Наталья Маммадова: "Цель Азербайджана на чемпионате Европы - только чемпионство"

Волейболистка сборной Азербайджана Наталья Маммадова заявила, что задачей команды на чемпионате Европы является чемпионство. Азербайджанки в четвертьфинале домашнего турнира победили Германию и встретятся в полуфинале с Голландией.

- Голландию мы очень хорошо знаем. Это очень сильная команда с хорошей общей игрой, - цитирует "Р-Спорт" Маммадову. - Они играют быстро, хорошая подача у них. Нам будет трудно в полуфинале, но все возможно. Цель у нас здесь - только чемпионство.

Игра с Германией получилась очень нервная. И мы, и соперник очень серьезно настраивались на четвертьфинал. В начале матча нервозность дала о себе знать, конкретно у меня. В конце игры мы тоже нервничали и, видимо, в голове мы выиграли этот матч раньше времени, раньше, чем на площадке. При таком большом разрыве в счете мы решили, что победили, и перестали играть, расслабились. Нам нужно поработать над этим.