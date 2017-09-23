Наталия Гончарова: "Эти споры только навредили сборной Турции"

Диагональная женской сборной России Наталия Гончарова после победы над Турцией (3:1) в матче группового турнира чемпионата Европы отметила, что споры с арбитром только навредили сопернику. В середине третьего сета главный тренер турчанок Джованни Гвидетти устроил споры с арбитром, за что был удален до конца партии.

- В том эпизоде, когда тренер соперников спорил, все было по правилам. Он зря спорил, не знаю, почему он это делал. Эти споры только навредили сборной Турции, - цитирует "Р-Спорт" Гончарову. - Мы в этот момент постарались сохранить спокойствие и продолжить играть в наш волейбол, что у нас и получилось.

Мы очень настраивались на команду Турции, очень хотели сыграть хорошо. Все-таки в игре с украинками у нас многое не получалось. Остался неприятный осадок. Сегодня мы вышли с боевым настроем, мне очень понравилось это. Надеюсь, мы сохраним такой настрой и в будущем.