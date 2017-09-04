Максим Жигалов: "Российские волейболисты заслужили золотые медали чемпионата Европы"

Диагональный сборной России Максим Жигалов отметил, что команда заслуженно одержала победу на чемпионате Европы. В финале россияне под руководством Сергея Шляпникова победили команду Германии со счетом 3-2.

- Российские волейболисты заслужили золотые медали чемпионата Европы, - цитирует ТАСС Жигалова. - Победителей, как известно, не судят. Каждый, кто приехал в составе сборной России, внес определенный вклад в эту победу, начиная от тренерского штаба и заканчивая медицинским персоналом. Мы провели турнир на высоком уровне и добились положительного результата.

Изначально была цель занять место на пьедестале, но по ходу турнира мы поняли, что способны на большее. Прибавляя от игры к игре и за счет высокой сыгранности мы стали чемпионами Европы. На мой взгляд, это главный секрет нашего успеха.