Максим Жигалов: "Надеюсь, мы сможем сохранить этот уровень в финале с Германией"

Диагональный сборной России Максим Жигалов отметил, что доволен результатом и качеством игры команды в полуфинале чемпионата Европы против Бельгии (3:0). В финале россияне сыграют против сборной Германии.

- Я доволен результатом и качеством нашей игры против Бельгии, - приводит пресс-служба Европейской конфедерации волейбола слова Жигалова. - Надеюсь, мы сможем сохранить этот уровень завтра и продолжить нашу победную серию. Мы видели, как сборная Германии в матче с Сербией отыгралась (со счета 0-2), поэтому мы позаботились о том, чтобы не терять концентрацию.