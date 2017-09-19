Максим Михайлов: "Когда ехали на чемпионат Европы, не было уверенности, что будем в призах"

Доигровщик сборной России Максим Михайлов отметил игру Дмитрия Волкова на чемпионате Европы-2017. Он также добавил, что перед турниром не был уверен в успехе команды.

Напомним, россияне стали победителями чемпионата Европы.

– Я скажу, что все ребята большие молодцы, но особенно хотел бы отметить Диму Волкову. Парень доказал и показал, что один из самых перспективных волейболистов мира, – приводит "Р-Спорт" слова Михайлова. – Одно время он выделялся, потом чуть-чуть потух, и заговорили, что перспективные ребята, которые все выигрывали на молодежном уровне, не могут перейти во взрослый волейбол. И я очень рад, что он провел турнир так качественно. Во многом за счет его игры – атаки, приема, блока, подачи – мы смогли победить.

– Кто-то из игроков сказал, что сборная России победила за счет "молодых лошадок": Егора Клюки, Ильяса Куркаева, Ильи Власова и других. Согласны с этим?

– Безусловно. У нас физически молодые ребята, пожалуй, одарены лучше, чем кто-нибудь в мире. Но в волейболе не все решает "физика". В каких-то играх они решали за счет своей "физики", а в других матчах им было тяжелее. Потенциал еще нужно развивать, и если ребята смогут совладать со своими физическими данными, то они будут номер один в мире.

– С каким настроением вы ехали на чемпионат Европы? Была уверенность, что будете в призах?

– Уверенности не было. Команда молодая, сборная России давно ничего не выигрывала, были сильные соперники, сильные стыки должны были быть. Поляки, французы… И группа у нас была одна из самых сложных, поэтому, безусловно, думал о том, как бы выйти из группы с максимально высокого места.