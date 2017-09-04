Максим Михайлов: "Хочется верить, что золото ЧЕ послужит толчком к дальнейшему прогрессу"

Диагональный сборной России Максим Михайлов, признанный MVP победного для команды чемпионата Европы, призвал не переоценивать победу на завершившемся турнире. Он надеется, что спад, произошедший после золота Олимпиады-2012 не повторится.

– Вы уже девять лет в команде, видели самые разные варианты составов. Какими вам кажутся перспективы этой сборной, в которой много молодых ребят? С ними можно покорить оставшиеся вершины? Выиграть, наконец, тот же чемпионат мира?

– Не стоит строить иллюзий и задирать головы. Мы выиграли всего лишь один турнир. Всего лишь – чемпионат Европы. И самое главное, чтобы наши молодые игроки понимали все правильно. Дальше будет намного тяжелее. Выиграть один чемпионат гораздо проще, чем удержаться на этой вершине. Очень хочется верить, что каждый в сборной России осознает это. И что нынешняя победа станет не поводом для радости на долгие годы, а послужит толчком к дальнейшему прогрессу.

– Что вы имеете в виду?

– Мы уже проходили стадию, когда были лучшими. Но что было дальше? Помните, какой спад пошел после Олимпийских игр в Лондоне. Причины были самыми разными, но, тем не менее, четыре года мы практически ничего не выигрывали. Повториться этого не должно. (Владимир ИВАНОВ)

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