Любовь Соколова: "Россия должна выходить из группы на чемпионате Европы"

Двукратная чемпионка мира Любовь Соколова отметила, что женская сборная России должна без проблем выходить из группы на чемпионате Европы-2017. Сегодня в Баку состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы, который пройдет в Азербайджане и Грузии. Россия попала в группу С вместе со сборными Турции, Болгарии и Украины и будут играть в Баку.

– Какие-то прогнозы делать сложно, потому что после Олимпиады будет смена поколений, – цитирует "Р-Спорт" Соколову. – Трудно сказать, как будут выглядеть команды на чемпионате Европы, потому что все сборные после Олимпийских игр сильно обновляют составы.

Турчанки точно привлекут молодых игроков. Даже на Кубке Ельцина они выступали очень молодым составом. Получается, даже о силе сборной Турции говорить тяжело, потому что изменения будут колоссальными. Изменения будут и в сборных Болгарии и Украины. А у российской команды будут и новый тренер, и новый состав. Хотя я думаю, что в такой группе у нас не должно быть проблем.