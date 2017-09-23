Константин Ушаков: "Все думают, что Украина слабая, а она не слабая"

Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков отметил, что Украина, проигравшая Болгарии (2:3) в матче группового турнира чемпионата Европы, является сбалансированной командой.

- Для меня не стал неожиданностью тот факт, что болгарки потеряли очко в матче с украинками, - цитирует "Р-Спорт" Ушакова. - Все думают, что Украина слабая, а она не слабая. Это очень и очень хорошая сбалансированная команда, у нее большой потенциал.

Русскую женскую душу мне не тяжело понимать. Они такие же волейболисты, которые должны выполнять определенные действия на площадке. Не важно, мужчина или женщина, есть дисциплина, которая касается всех. В роли главного тренера сборной России для меня пока все сложно, так как все в новинку.