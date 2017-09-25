Ирина Воронкова: "Матч с Болгарией был боем до последней секунды"

Нападающая сборной России Ирина Воронкова отметила, что матч группового турнира чемпионата Европы против Болгарии дался команде непросто. Россиянки выиграли матч в пяти сетах и напрямую вышли в четвертьфинал.

- Очевидно, что мы довольны результатом, - цитирует пресс-служба турнира Воронкову. - Мы бились с начала и до конца матча. Не все получалось идеально, но мы следовали указаниям тренера и боролись. Мы ожидали такого непростого матча с Болгарией, на игра не удивила. Мы знаем уровень своей команды и действуем агрессивно. Результат говорит сам за себя: это был бой до последней секунды.