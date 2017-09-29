Ирина Филиштинская: "Мы не смогли ответить агрессией на агрессию Турции"

Российская волейболистка Ирина Филиштинская после поражения команды в 1/4 финала чемпионата Европы рассказала, что ее перехлестывают эмоции. Сегодня национальная команда проиграла сборной Турции в трех сетах. В полуфинале Турция сыграет с Сербией.

- Наверное, сейчас просто эмоции больше перехлестывают, - цитирует "Спорт FM" Филиштинскую. - Но сегодня просто игры не было. Даже просто невозможно сказать, что с состоянием команды, но игры просто не получилось.

Мы были готовы, что турчанки начнут агрессивно, но на их агрессию мы должны были ответить ещё большей агрессией со своей стороны. Но мы просто поймали ступор и не смогли из него выбраться. Плюс соперницы хорошо устраивали свою игру на подаче и на блоке.