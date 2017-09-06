Ильяс Куркаев: "Сборная России была уверена, что выиграет чемпионат Европы"

Блокирующий сборной России Ильяс Куркаев в интервью "Известиям" отметил, что финал чемпионата Европы против Германии (3:2) не мог получиться простым. По его словам, поединок за золотые медали - это нечто особенное на любом турнире при любой силе соперников.

- Пять первых матчей на турнире сборная России выиграла со счетом 3:0, не отдав соперникам ни одной партии. Ожидали, что матч с Германией пойдет по совершенно другому сценарию?

- Матч за золото простым быть не может по определению. И здесь не играет роли то, как мы провели предыдущие встречи. Финал – это нечто особенное, и здесь могут быть сюрпризы. Вспомните, как на Олимпиаде в 2012 году сборная России уступала 0:2 по сетам и в третьей партии была в шаге от поражения. И все-таки сломила бразильцев. Если же говорить о сборной Германии, то это очень сильный соперник. Они чем-то похожи на нас – такие же мощные, сильные игроки. Георг Грозер, с которым мне теперь предстоит вместе играть в новосибирском "Локомотиве", провел блестящий матч. Недаром его признали лучшим диагональным турнира. От него на протяжении всей игры исходила опасность. И справиться с его подачами было очень и очень сложно. Но в самый важный момент мы смогли это сделать! Хотя во второй и четвертой партиях немцы нас переиграли…

- Не было у вас по ходу игры опасений, что упустите победу. Все-таки эпизодами сборная Германии была неудержима...

- Нет. Мы были уверены, что сможем выиграть этот матч. И даже в тех партиях, которые немцы выиграли, мы показывали хорошую игру. Да, тогда у нас были сложности с подачей, а у соперника она, что называется, "полетела". Но даже тогда мы навязывали Германии борьбу. И знали, что когда наладим подачу, тогда и перевернем игру. Так в и итоге и вышло.