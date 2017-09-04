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17:22 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Геннадий Шипулин: "Сможем претендовать на самые высокие места на Играх-2020"


Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, бывший главный тренер сборной России Геннадий Шипулин считает, что главный тренер команды на завершившемся чемпионате Европы Сергей Шляпников рискнул, взяв на турнир сырых людей, и этот шаг принес результат. По его мнению, у команды, которая завоевала титул сильнейшей команды Европы, большое будущее.

 
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- Правильно Шляпников призывал всех нас потерпеть. Мы всегда можем винить тренера и не только в волейболе. А вот проникнуться, войти в его положение, посмотреть на его работу… Ведь на этот турнир он взял сырых людей. Казалось, что они не готовы к чемпионату Европы, но тренер рискнул и попал. Молодец! Честь и хвала ему. Большой респект! Взять на себя ответственность и сделать – дорогого стоит. Поэтому не стоит говорить, что ничего не делалось. Делалось, но нужно было время, наука и технологическая подготовка. Ведь каждого волейболиста нужно научить техническим, тактическим элементам игры. Поверьте мне, это огромная работа и в одночасье она не делается.

– Сможет ли наша сборная претендовать на победу на Олимпиаде 2020 года?

– У этой команды большое будущее. И думаю, мы сможем претендовать на самые высокие места на Играх-2020. Главное, чтобы мы все вместе тянули эту телегу на Олимп, и не было разношерстности. У Сергея Константиновича (Шляпникова. – Прим. "СЭ"), уверен, хватит знаний, чтобы довести до каждого клуба общую идею. Теперь ему важно выстроить отношения с клубами, и, думаю, у него все получится, потому он очень дипломатичный специалист и уважаемый человек. И если он сможет донести до команд, что с определенными волейболистами нужно поработать над этим и тем аспектом игры, то, убежден, эффект будет. Потому что мы видим, что у некоторых молодых еще есть проблемы, которые нужно исправлять. Но при правильной работе мы доведем дело до нужного всем нам результата. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Геннадия Шипулина

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