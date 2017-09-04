Геннадий Шипулин: "Еще в мае прогнозировал победу сборной. Не ошибся"

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, бывший главный тренер сборной России отметил, что на завершившемся чемпионате Европы все команды подтянули уровень игры. По его словам, хорошо, что в национальной команде была молодежь, которая сразу завоевала титул.

Сборная России в ночь на понедельник выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале Германию (3-2). Россияне впервые с 2013 года стали победителями европейского первенства.

– Ожидали столь уверенного выступления России на чемпионате Европы или результат стал приятным сюрпризом?

– Я еще в мае в интервью говорил, что наша сборная станет чемпионом Европы. И у меня были основания так говорить. В этой команде очень хорошее сочетание молодости, опыта и мастерства. Заранее проглядывалась та команда, которая будет претендовать на победу. В итоге рискнул и сделал прогноз на нашу победу. Не ошибся.

– Победы со счетом 3:0 говорят о нашей силе или слабости соперников?

– Не признаю такого понятия, как "слабые соперники". Поэтому хочу, чтобы мы не ошибались по этому поводу. Лет пять назад можно было говорить об аутсайдерах, потому что доминировали другие команды – Италия, Россия, где-то Сербия. Сегодня все подтянули свой уровень. Уже все знают, как играть в волейбол. Германия в футбол играет, а сейчас и в волейбол научилась. Все наши соперники были достойными – и словенцы, и немцы, и болгары, и даже поляки, которые пять лет назад считались аутсайдерами. Поэтому не надо говорить, что побеждаем всех 3:0, и мы такие сильные. Хорошо, что есть люди, которые тянули нашу команду – Гранкин, Михайлов и другие. Все ребята сыграли хорошо, и рад, что у нас есть молодежь, которая сразу смогла стать чемпионами Европы. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Геннадия Шипулина