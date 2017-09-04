Геннадий Шипулин: "Был уверен, что Россия должна выиграть чемпионат Европы"

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин выразил мнение, что сборная России выиграла чемпионат Европы за счет правильной организации своей игры. В финале турнира россияне переиграли Германию (3-2).

– Я был уверен, что мы должны выиграть чемпионат Европы, потому что мы были близки к этому как никогда. Правильно говорил Сергей Шляпников, что нужно было просто набраться терпения и не лезть за сиюминутными результатами, а поставить главную цель – чемпионат Европы, что и получилось, – приводит ТАСС слова Шипулина. – Была правильная организация, чего порой не хватает, плюс ребята были подготовлены технически: они взрослеют, мужают, показали достойную игру на протяжении всего турнира.

Волков? Это игрок, на которого практически уже можно положиться. Время его становления прошло – он и его сверстники в сборной уже должны брать на себя ответственность за команду и страну, должны стать основными игроками надолго. В сборной был замечательный сплав молодежи и опытных мастеров, и это правильно, поскольку молодежь приходит на смену опытным ребятам, команда будет дополняться и работать. Мне очень нравится то, что наши национальные сборные в этом сезоне сыграли фактически на всех уровнях, начиная от Универсиады и заканчивая чемпионатами мира до 23 лет.