Элица Василева: "Матч с Россией не отличается от матчей с другими соперниками"

Игрок сборной Болгарии Элица Васильева осталась довольна матчем группового турнира чемпионата Европы против России (2:3). По ее словам, одной из причин поражения стала усталость после двух предыдущих пятисетовых поединков.

- Это была хорошая игра, - цитирует Василеву пресс-служба турнира. После двух пятисетовых побед пришлось провести еще один матч в пять сетов, и его было довольно тяжело играть. Мы уже устали, но я рада, что мы, несмотря на это, отлично сыграли и были близки к победе. Матч с Россией не отличается от матчей с другими соперниками. Мы знали, что можем проявить себя в поединке с ними.