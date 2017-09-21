Екатерина Панкова: "Расслабляться на групповом этапе чемпионата Европы нам не стоит"

Капитан женской сборной России Екатерина Панкова отметила, что команде не стоит расслабляться на групповом этапе чемпионата Европы. Женский чемпионат Европы в Азербайджане и Грузии стартует 22 сентября. В пятницу в Баку в матче группы С встретятся сборные России и Украины.

– С командой Болгарии недавно мы провели дружеские встречи, довольно удачно все прошло для нас. Мы уже знаем кое-что о них, – цитирует "Р-Спорт" Панкову. – Лично я команду Украины еще не видела, нам предстоит детальный разбор их игры. Команда Турции довольно сильна сейчас. Расслабляться на групповом этапе нам не стоит. Будем настраиваться как следует, и все у нас получится.

Настроение в команде перед стартом турнира отличное! Все всё прекрасно понимают, мы настроены по-боевому. Оглядываться уже не на что. Нам надо просто играть и побеждать. Мы это умеем, мы уже всё не раз доказали. Играть на чемпионате Европы для нас всегда в удовольствие. Мы настроены только на победу в турнире.