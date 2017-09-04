Екатерина Гамова: "Верила в ребят настолько, что думала, что игра закончится со счетом 3-0"

Двукратная чемпионка мира россиянка Екатерина Гамова отметила, что настолько верила в победу мужской сборной России на чемпионате Европы, что ожидала разгрома.

Сборная России в финале турнира в Кракове победила команду Германии со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13) и во второй раз стала чемпионом Европы.

- Вчера не спала и смотрела финал. Верила в ребят настолько, что думала, что игра будет незатяжной и закончится со счетом 3-0, - цитирует "Р-Спорт" Гамову. - Матч был очень сложным, эмоциональным. Поздравляю тренера с его первой победой в сборной России, поздравляю всю команду.