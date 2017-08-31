Екатерина Гамова: "Поехать со сборной на чемпионат Европы? Мне нравится место, где я нахожусь"

Прославленная волейболистка, куратор женских юниорских сборных России Екатерина Гамова занявшая должность в 2017 году, отметила, что не хочет ничего менять в профессиональной сфере. Двукратная чемпионка мира отметила, что для нее чемпионат Европы среди женских команд, который пройдет с 22 сентября по 1 октября, важнее Всемирного Кубка чемпионов (12-17 сентября).

– Раз уж вы такая удачливая, может, и с основной сборной съездить на чемпионат Европы?

– Я думаю, там достаточно людей, которые не менее удачливые, чем я. Мне очень нравится место, где я сейчас нахожусь, крайне интересно общаться с детьми, делиться с ними опытом и чувствовать от них отдачу. Менять ничего не хочу.

– Основная команда на следующей неделе стартует на Всемирном Кубке чемпионов. Вы в свое время участвовали на этом турнире, что можете о нем сказать?

– Он проводится в Японии раз в четыре года. Раньше Кубок проходил в ноябре, но сейчас, почему-то специфика поменялась. На турнире соберутся чемпионы разных континентов, и этот коммерческий старт будет очень хорошим этапом подготовки к чемпионату Европы.

– Чемпионат Европы – более важный турнир?

– Лично мне кажется, что да. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью с Екатериной Гамовой