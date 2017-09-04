Егор Клюка: "После победы на ЧЕ получал негативные отзывы"

Доигровщик сборной России Егор Клюка после после победы на чемпионате Европы отметил, что некоторые болельщики судят о нем, оценивая его состояние на предыдущих турнирах. По словам волейболиста, для победы в финале над Германией (3:2) россиянам пришлось проявить характер.

- После победы на чемпионате Европы я получал не только позитивные, но и негативные сообщения (в социальных сетях. - Прим. "СЭ"). Болельщики пишут всегда, - цитирует "Р-Спорт" Клюку. - Люди оценивают меня по моему состоянию на предыдущих турнирах. Как я играл раньше и сейчас. Они не знают сути моего состояния, поэтому пишут всякое.

Все соперники были сложными на этом чемпионате Европы. Мы думали, что сложнее будет с бельгийцами, словенцами. Они неприятные в плане европейского стиля игры.

Матч против Германии? Может быть, технически мы в каких-то моментах выглядели не оптимально. Мы победили благодаря командному духу и характеру. В финале была рубка! Немцы не отдавали (победу. - Прим. "СЭ"), пришлось находить в себе дополнительные ресурсы, а именно характер. Мы за счет этого и победили. Мы ехали на чемпионат Европы только с настроем победить.