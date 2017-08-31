Действующие чемпионы Европы завершили борьбу за медали

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом Европы, в плей-офф турнира в Польше уступила Чехии - 1:3. В других поединках Италия обыграла Турцию - 3:0, а Болгария была сильнее Финляндии - 3:1.

Таким образом, стали известны все четвертьфинальне пары турнира. Россия сыграет со Словенией, Бельгия - с Италией. Победители этих матч встретятся в полуфинале. Еще две путевки в следующий раунд разыграют Гермаия с Чехией и Сербия с Болгарией.

Чемпионат Европы

Мужчины

Плей-офф

Болгария - Финляндия - 3:1 (23:25, 25:21, 25:11, 25:12)

Италия - Турция - 3:0 (25:16, 25:17, 31:29)

Франция - Чехия - 1:3 (21:25, 25:21, 21:25, 20:25)