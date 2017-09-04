Денис Калиберда: "У сборной Германии был реальный шанс выиграть чемпионат Европы"

Доигровщик сборной Германии Денис Калиберда после поражения от России в финале чемпионата Европы отметил, что у его команды был реальный шанс выиграть турнир, поэтому сейчас испытывает разочарование.

- После этой игры чувствую себя потерянным, - цитирует пресс-служба турнира Калиберду. - Думаю, что был бы счастлив, если бы у меня на шее сейчас была золотая медаль, потому что у нас был реальный шанс выиграть. Второе место тоже хороший результат, поскольку мы сражались, и каждый старался сделать все возможное. Я счастлив, но это чувство горькой сладости от того, что мы были так близки к победе, а в конечном итоге проиграли. Перед началом турнира назвал бы второе место хорошим результатом, так что все в порядке. Чемпионат Европы - приятное время для всех нас.