Андрей Кириленко: "Поставил бы перед сборной России задачу попадания в четвертьфинал Евробаскета"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что перед сборной России поставлена задача выйти в четвертьфинал чемпионата Европы-2017. Также он отметил, что Тимофей Мозгов является лидером нынешней команды. Турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах.

- Лично меня сейчас больше интересует содержание игры, - цитирует "Р-Спорт" Кириленко. - Но если отталкиваться от результатов последних лет, то начиная с 2013 года у нас не было успехов два последних чемпионата Европы. Я бы поставил задачу попадания в четвертьфинал и уверенную игру на этой стадии. Выход из группы не должен даже обсуждаться, хотя соперники довольно серьезные и могут возникнуть определенные проблемы. Победа в четвертьфинале для сегодняшней команды будет, безусловно, успехом, а непопадание в плей-офф – это, конечно, провал.

Мозгов очень серьезно прибавил по сравнению с началом подготовки – и в кондициях, и в движении, и даже в своей роли в команде. Мне нравится, что Тимофей начал серьезно обозначать свою позицию под кольцом, просить мяч и добиваться того, чтобы ему его давали. Игры показали, что он действительно доминирующая сила сборной России. И если мы хотим, чтобы команда проходила как можно дальше, нужно задействовать Мозгова и быть уверенными, что он играет серьезную роль. И, конечно, чтобы он сам это чувствовал.