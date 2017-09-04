Андреа Джиани: "Это был невероятный матч"

Тренер сборной Германии Андреа Джиани после поражения от России в финале чемпионата Европы отметил, что матч получился невероятным. Тем не менее, остался игрой своей команды.

- Сегодня мы сыграли невероятный матч, - цитирует пресс-служба турнира Джиани. - Мы уже думали, что победим, но проиграли на два очка. Это волейбол! У нас отличная команда. В этом турнире Россия выиграла все свои предыдущие матчи со счетом 3:0, но сегодня им этого не удалось. Я могу с удовольствием сказать, что люблю своих игроков, потому что они всегда были сосредоточены на игре.