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03:31 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Андреа Джиани: "Это был невероятный матч"


Тренер сборной Германии Андреа Джиани после поражения от России в финале чемпионата Европы отметил, что матч получился невероятным. Тем не менее, остался игрой своей команды.

- Сегодня мы сыграли невероятный матч, - цитирует пресс-служба турнира Джиани. - Мы уже думали, что победим, но проиграли на два очка. Это волейбол! У нас отличная команда. В этом турнире Россия выиграла все свои предыдущие матчи со счетом 3:0, но сегодня им этого не удалось. Я могу с удовольствием сказать, что люблю своих игроков, потому что они всегда были сосредоточены на игре. 

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