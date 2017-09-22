Анастасия Чернуха: "Украина была в нескольких шагах от сенсационной победы над Россией"

Российские волейболистки обыграли команду Украины в первом матче чемпионата Европы-2017 в Баку. Самой результативной волейболисткой встречи стала украинка Анастасия Чернуха, набравшая 27 очков. Она отметила, что команда показала хорошую игру.

- У нас были хорошие шансы, мы были в нескольких шагах от сенсационной победы, - цитирует пресс-служба турнира Чернуху. - Я думаю, мы показали, что если мы продемонстрируем лучшую игру и не будем делать слишком много ошибок, мы можем показать хороший волейбол. Это то, что мы только что сделали против действующих чемпионов Европы, и мы, конечно, надеемся повторить это в следующих матчах с Турцией и Болгарией.