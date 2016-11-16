Алексей Вербов: "Сборной России по силам одержать три победы в группе на Euro-2017"

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Вербов, в августе завершивший карьеру в сборной России, заявил, что национальной команде по силам обыграть команды Болгарии, Словении и Испании на групповом этапе чемпионата Европы 2017 года. Напомним, что турнир пройдет с 23 августа по 3 сентября. Победители четырех групп выйдут в четвертьфинал напрямую, а команды, занявшие вторые-третьи места, начнут плей-офф с 1/8 финала.

– Сложно предсказать, в каком составе через год будут играть соперники, – цитирует "Р-Спорт" Вербова. – В любом случае Болгария – хорошая команда с традициями. Матч против них обещает быть интересным. Словенцы на прошлом чемпионате Европы играли в финале. Не стоит недооценивать их. Испанцев сейчас нельзя отнести к фаворитам турнира. Все равно все будет зависеть от нас на групповом этапе, от нашей готовности, насколько будет боеспособный состав. Если все будет хорошо, нам по силам победить эти три сборные и выйти в плей-офф.

Словенцы на прошлом чемпионате Европы удивили не только меня, но и весь мир. Тогда они показали очень хороший уровень игры. У сборной Словении был хороший молодой специалист (Андреа Джани), который сумел создать команду за короткий срок. Посмотрим, что в этот раз будет. Удивить один раз очень легко. Закрепить успех всегда гораздо сложнее.