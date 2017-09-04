Алексей Спиридонов: "Раз выиграли чемпионат Европы - значит, хорошо сыграли"

Чемпион Европы 2013 года в составе сборной России, доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов отметил, что обновленная национальная команда хорошо сыграла на чемпионате Европы и заслуженно стала лучшей. В финале турнира россияне переиграли Германию (3-2).

- Раз выиграли чемпионат Европы - значит, хорошо сыграли, - цитирует ТАСС Спиридонова. - Это уже второй раз в истории, когда мы стали чемпионами Европы и доказали право быть лучшей командой континента. Команда у нас нормальная, ну а кто будет выигрывать, если не молодые? Старики, что ли?

Я разговаривал (с главным тренером команды Сергеем Шляпниковым) и отказался от сборной сам. Он хотел меня видеть в команде, но у меня была беременна супруга, ей нужно было помогать. Поздравляю Сергея Константиновича с такой большой победой. А что касается меня, то они и без меня все выиграли, зачем разлагать коллектив?