Александр Яременко: "Сборная Германии - неудобный соперник для России"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отметил, что россиянам в финале чемпионата Европы будет противостоять серьезный соперник. По его словам, только серьезный настрой на матч с Германией поможет нашей команде.

- Германия с технической точки зрения очень неудобный соперник для любой команды, в том числе и для Сербии, что она доказала сегодня, и для России, - приводит "Р-Спорт" слова Яременко. - У нее есть сильная подача, стабильный прием и большие возможности в центре сети, что всегда неудобно для соперников. У них сильный диагональный Георг Грозер, хорошая игра на съеме. Будет непростой матч, но российская команда знает сильные и слабые стороны немцев, поэтому настрой на финал самый серьезный. В европейском волейболе сейчас каждая команда может обыграть каждую. Предугадать что-то сложно.