Александр Яременко: "Не вижу проблем для России в матче против Украины"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко подчеркнул, что матч против Украины на чемпионате Европы не станет проблемой для сборной России. Сегодня состоялась жеребьевка турнира, который пройдет с 20 сентября по 1 октября 2017 года в Азербайджане. Кроме Украины, в группу к России попали команды Турции и Болгарии.

- Мы играем на нейтральной территории с Украиной, так что проблем я не вижу, - приводит "Р-Спорт" слова Яременко. - Матчи в группе имеют не такое значение на чемпионате Европы, как на других турнирах, важно первое место в подгруппе, чтобы выйти в четвертьфинал напрямую. Украину можно обыгрывать, я не думаю, что это такая большая проблема для нашей команды.

Жеребьевка вещь двоякая. Если у тебя сильные конкуренты в группе, можно надеяться, что удастся их избежать как прямых соперников в четвертьфинале.