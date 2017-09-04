Александр Волков: "Россия в концовке финала вырвала победу на характере"

Олимпийский чемпион Лондона Александр Волков рад победе сборной России над Германией в финале чемпионата Европы. Российская команда в пяти сетах обыграла сборную Германии со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

- Очень, очень напряженная игра получилась! - цитирует "Р-Спорт" Волкова. - Сборная Германии боролась до конца, интереснейший финал получился, красивый. Все-таки встречались две команды, дошедшие до этого матча без поражений. В нашей команде все ребята играли, победили всей командой. Я очень рад за сборную России, поздравляю всю команду с этим золотом! Они большие молодцы, в концовке вырвали победу на характере.