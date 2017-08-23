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18:59 | ВОЛЕЙБОЛ — Чемпионат Европы

Александр Еременко: "Провокаций в адрес российских волейболистов на чемпионате Европы не будет"

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Еременко отметил, что на чемпионате Европы-2017 в Польше для игроков созданы хорошие условия. По его словам, никаких провокаций в адрес сборной России не будет.

– Никаких нервозных моментов или настораживающих сигналов на данный момент нет в Кракове, – цитирует "Р-Спорт" Еременко. – Думаю, провокаций тоже не будет здесь. В волейболе это достаточно редко случается, все-таки здесь контингент болельщиков совершенно другой. Плюсы на этом чемпионате Европы для нас есть. Мы живем в одном городе на протяжении всего турнира, играем в одном зале, сколько бы ни сыграли на этом турнире. Условия очень хорошие, организация турнира оптимальная, как и всегда у поляков.

Чемпионат Европы пройдет в пяти городах Польши, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Болгарии, Словении и Испании.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20170823/1124665403.html

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