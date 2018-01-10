Зоран Терзич: "Нельзя так московскому "Динамо" играть против "Галатасарая"

Главный тренер московского "Динамо" Зоран Терзич после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая" (1:3) отметил, что его игроки не рисковали. Специалист также добавил, что нельзя так действовать против турецкой команды.

– Игроки не рисковали, – цитирует клубная пресс-служба Терзича. – Но так нельзя играть против такой команды. Это хорошая школа для наших игроков, надо сделать выводы.