Зоран Терзич: "Цель номер один для меня - это Лига чемпионов"

Главный тренер московского "Динамо" Зоран Терзич отметил, что победа в Лиге чемпионов является первостепенной задачей для женской команды. Сербский специалист был назначен на пост главного тренера в мае текущего года.

- Я хотел быть тренером "Динамо", мы уже разговаривали несколько лет назад, я очень счастлив занять этот пост, - цитирует ТАСС Терзича. - Это один из лучших клубов не только Европы, но и мира. Мои амбиции совпадают с амбициями клуба, мы хотим выиграть все. Нужна поддержка от клуба, надеюсь, все будет хорошо по итогам сезона.

Я хороший тренер, у меня всегда был свой путь. Цель номер один для меня - это Лига чемпионов, потому что у меня нет победы в этом турнире.