"Зенит" одержал самую убедительную победу в финалах Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" в финальном матче Лиги чемпионов одержал победу в трех партиях, позволив итальянской "Перудже" набрать по сумме трех сетов 52 очка – 25:15, 25:23, 25:14. Победа команды Владимира Алекно стала самой убедительной в истории финальных встреч.

Предыдущее достижение принадлежало итальянскому "Трентино", который в 2010 году победил в финале московское "Динамо" – 25:12, 25:20, 25:21, позволив набрать 53 очка. В 2004 году одинцовская "Искра" добралась до отметки 55 очков в противостоянии с "Локомотивом-Белогорье" – 0:3 (21:25, 19:25, 15:25). (Кирилл БУРДАКОВ)