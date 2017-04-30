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"Зенит" одержал самую убедительную победу в финалах Лиги чемпионов

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Казанский "Зенит" в финальном матче Лиги чемпионов одержал победу в трех партиях, позволив итальянской "Перудже" набрать по сумме трех сетов 52 очка – 25:15, 25:23, 25:14. Победа команды Владимира Алекно стала самой убедительной в истории финальных встреч.

Предыдущее достижение принадлежало итальянскому "Трентино", который в 2010 году победил в финале московское "Динамо" – 25:12, 25:20, 25:21, позволив набрать 53 очка. В 2004 году одинцовская "Искра" добралась до отметки 55 очков в противостоянии с "Локомотивом-Белогорье" – 0:3 (21:25, 19:25, 15:25). (Кирилл БУРДАКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sarkis1957

Проехались катком по итальянцам...

22:59

Антон Шипулин - гений биатлона*

Читалось? Папка знал? Да, Чмока)))

22:12

z0nder

Супер!

22:11