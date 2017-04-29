"Зенит" обыграл "Берлин" в "Финале четырех" Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" обыграл "Берлин" в первом матче "Финала четырех" Лиги чемпионов. Завтра российская команда в поединке за трофей турнира сыграет с победителем встречи "Перуджа" - "Мачерата".

Лига чемпионов

Мужчины

1/2 финала

"Берлин" (Германия) - "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" (Россия) - 0:3 (21:25, 22:25, 13:25)