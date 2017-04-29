19:13 | ВОЛЕЙБОЛ — Еврокубки

"Зенит" обыграл "Берлин" в "Финале четырех" Лиги чемпионов

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Казанский "Зенит" обыграл "Берлин" в первом матче "Финала четырех" Лиги чемпионов. Завтра российская команда в поединке за трофей турнира сыграет с победителем встречи "Перуджа" - "Мачерата".

Лига чемпионов

Мужчины

1/2 финала

"Берлин" (Германия) - "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" (Россия) - 0:3 (21:25, 22:25, 13:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

Сегодня был матч-разминка. Битва будет завтра! Удачи Зениту!

19:25

rusfed 2.0

Зенит, конечно, - зло во внутреннем чемпионате, но в международных играх - спасибо, что он есть ))) Берлин Зениту - не соперник, завтрашняя игра должна быть намного интереснее

19:25