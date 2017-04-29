"Зенит" обыграл "Берлин" в "Финале четырех" Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" обыграл "Берлин" в первом матче "Финала четырех" Лиги чемпионов. Завтра российская команда в поединке за трофей турнира сыграет с победителем встречи "Перуджа" - "Мачерата".
Лига чемпионов
Мужчины
1/2 финала
"Берлин" (Германия) - "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" (Россия) - 0:3 (21:25, 22:25, 13:25)
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2016-2017/playoff/
Джон....Сильвер
Сегодня был матч-разминка. Битва будет завтра! Удачи Зениту!
19:25
rusfed 2.0
Зенит, конечно, - зло во внутреннем чемпионате, но в международных играх - спасибо, что он есть ))) Берлин Зениту - не соперник, завтрашняя игра должна быть намного интереснее
19:25