Владимир Зиничев: "Игрокам "Динамо" не пристало выходить на площадку, еле волоча ноги"

Генеральный директор московского "Динамо" Владимир Зиничев отметил, что выступление команды в "Финале четырех" Лиги чемпионов необходимо тщательно проанализировать. Волейболистки "Динамо" проиграли в полуфинале итальянскому "Конельяно" (1:3), а в матче за третье место – турецкому "Эджаджибаши" (1:3).

– Как мне кажется, нет должного взаимопонимания между тренерским штабом и игроками, это мое мнение, – цитирует "Р-Спорт" Зиничева. – Были определенные шатания, попытки решить неотработанными методами. Результаты требуют серьезного анализа со стороны тренерского штаба, а также глубокого осознания своей роли игроками, потому что им не пристало выходить на площадку, еле волоча ноги, без должного настроя. Игроки основного состава должны осознавать свою ответственность.

Мы недовольны результатом, и свои надежды мы связывали с более высоким местом, тут даже обсуждать нечего. Шансы были, и проведенные игры это подтверждают, у нас была возможность победить и занять более высокое место, нежели четвертое. Считаю, что сказались наши хронические проблемы. То, что было в первых финальных играх (чемпионата России) с казанским "Динамо", и то, что произошло здесь, – это все, считаю, вещи одного порядка.

Никто не снимал с команды задачу занимать первое место в чемпионате. Если в Лиге чемпионов могут быть ссылки на то, что никто сначала не ставил задачи выйти в "Финал четырех", а цели были скорректированы по ходу сезона, то задача выиграть чемпионат стояла изначально.