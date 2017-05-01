Владимир Алекно: "Зениту" не всегда легко справляться с давлением болельщиков и руководства"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно после победы в "Финале четырех" Лиги чемпионов над "Перуджей" (3:0) отметил, что секрет команды состоит в хорошей организации клуба. "Зенит" в третий раз подряд и в пятый в истории выиграл этот турнир.

- На самом деле нет никакого секрета в нашем успехе, - приводит "Р-Спорт" слова Алекно. - Наш клуб очень хорошо организован и располагает средствами, чтобы приглашать лучших игроков мира. Вот в чем наш успех. Игрокам и тренерскому штабу не всегда легко справляться с давлением, так как ожидания от нас всегда невероятно высоки. Наши болельщики и менеджмент воспринимают второе место практически как провал, поэтому мы всегда находимся под давлением. Я, конечно, доволен результатом и этой золотой медалью.